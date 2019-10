Bamberger Anzeigentafeln zeigen nichts an

Wer sich auf die dynamischen Anzeigen verlässt und in Richtung freier Parkhäuser steuert, kann durchaus am Ende vor überfüllten Gebäuden stehen, denn die Anzeigen sind immer wieder defekt und letztlich nicht zuverlässig.

Deshalb soll das für 500 000 Euro angeschaffte System (mit 210 000 Euro gefördert) bald durch ein neues System abgelöst werden. Die Stadt rechnet hier mit Kosten von rund 100 000 Euro. Am wichtigsten dürfte die Anschaffung eines neuen Zentralrechners sein, der die Daten von den Parkhäusern bündelt und an die 51 dynamischen Anzeigen weiterleitet.

Aktuell sind vier Parkhäuser an das System angeschlossen, die Tiefgarage am Schloss Geyerswörth gehört nicht dazu. Auf sie verweist eine besonders kuriose Anzeigetafel am Schönleinsplatz. Unter anderem was es mit dieser auf sich hat, lesen Sie bei InfrankenPlus.