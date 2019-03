Bamberg: Zwiebeltreter digitalisieren sich - Bambergs Zukunft ist nicht (nur) analog

Ein analog-digitaler Abend mit viel Diskussion und Kabarett am 2. April in der VHS

Unsere Welterbestadt steht für Tradition und Kultur, für Lebensqualität und Genuss. Aber für digitale Innovation? Stadtgesellschaft, Wirtschaftsbetriebe und Verwaltung stehen gleichermaßen vor der großen Aufgabe, Zukunft auch digital zu gestalten ? ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren. Am Dienstag, 2. April, um 18 Uhr werden Oberbürgermeister Andreas Starke und der Referent für Wirtschaft, Beteiligungen und Digitalisierung der Stadt Bamberg Dr. Stefan Goller, mit Besuchern und einer Reihe von spannenden Gästen diskutieren. Gefragt wird, welche Digitalisierung die Stadt wirklich braucht ? und auch, welche es vielleicht nicht braucht. Durch den gemeinsam von der Stadt Bamberg und der Volkshochschule organisierten Abend führt der Poetry-Slamer Oliver Walter mit spritzigen Kabaretteinlagen und hintergründigen Kommentaren.

Es passiert ja schon viel: Parkscheine können mit dem Handy gebucht werden. Ab Sommer 2019 sollen elektrische Tretroller minutenweise per App zu mieten sein. Die Verwaltung will immer mehr ihrer Dienste auch digital anbieten, bei weitem nicht nur Geburtsurkunden oder Sperrmülltermine. Im neuen Bürgerrathaus am ZOB soll man via Internet nachschauen können, ob sich am Schalter des Einwohneramtes gerade eine lange Schlange bildet oder nicht. Und an der Ecke Zollnerstraße/Berliner Ring entsteht ein Digitales Gründerzentrum für Startups, die aus Bits & Bytes attraktive Arbeitsplätze machen wollen. Vielleicht treffen wir ja bald nicht mehr auf Menschen im Amt, sondern auf ?Chatbots?, die uns Tag und Nacht Fragen nach Bäderöffnung, lästigen Formularen oder freien Kitaplätzen beantworten? Und wollen wir das dann auch so haben? Nicht alles, was digital geht, wird begeistern. Aber vieles!

Ein spannendes Thema, zu dem die Stadt Bamberg und die VHS am 2. April in das Alte E-Werk, Tränkgasse 4, Großer Saal, einladen. Wichtige Empfehlung für alle Besucher: Smartphone mitbringen!

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg