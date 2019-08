Zu Betrunken: 56-Jähriger verletzt sich bei Bordellbesuch in Bamberg

Einen nicht alltäglichen Unfall musste die Polizei in Bamberg in der Nacht auf Dienstag aufnehmen. Demnach wollte ein 56-jähriger Mann am Montag gegen 23 Uhr eigentlich ein Bordell besuchen. Aufgrund seiner Alkoholisierung schaffte es jedoch nicht, die Stufen zum Eingang des Etablissements zu erklimmen.

Stattdessen verlor er laut Polizei ohne Fremdeinwirkung das Gleichgewicht und stürzte dann rückwärts die Treppe hinunter. Dort landete er unsanft und musste wegen einer stark blutenden Platzwunde vom Notarzt behandelt werden.

Anschließend trat er - ohne Bordellbesuch - mit dem Taxi die Heimfahrt an.

Weitere Meldungen: Eskalation in Münchner Bordell - Mann zückt Handgranate