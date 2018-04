Bamberg zeigt sein schönstes Lächeln

Die neuen Praxisräume sind hell, offen und clean. Warmes Licht empfängt den Patienten, milchige Glaswände geben das Gefühl von Offenheit und wahren die Intimsphäre zugleich. Die luxuriöse Wartezimmer-Lounge passt vom Stil in eine moderne royale Villa und vermittelt dem Patienten vom ersten Kontakt an weit mehr das Gefühl einer Wellness-Lounge als das einer Arztpraxis. "Wir wollen, dass sich unsere jugendlichen und erwachsenen Patienten bei uns wohl fühlen, sich entspannen und gerne zu uns kommen", so die Kieferorthopäden. Dies beginnt schon beim kostenfreien Parken in der Konzerthallentiefgarage direkt gegenüber der Praxis.

Die an bayerischen Universitätskliniken ausgebildeten Facharzt-Geschwister Dr. Jürgen und Dr. Nina Medelnik zeigen ihre sieben Behandlungsräume in dem großzügigen Neubau. Anthrazit-rote Behandlungsstühle im Sportwagen-Design laden zum Probesitzen bei einer umfassenden Beratung oder Behandlung mit dem Ziel eines Hollywood-Lächelns ein.

Dr. Jürgen Medelnik ist neben dem Facharzt für Kieferorthopädie auch gleichzeitig staatlich geprüfter Heilpraktiker. "Wir kümmern uns um Ihre Ästhetik, aber ebenso um die ganzheitliche Funktionalität des Bewegungsapparates". Eine verspannte Nackenmuskulatur und Spannungskopfschmerzen als Folge von Schulstress und Stress im Arbeitsleben werden durch eine falsche Zahn- und Kieferstellung begünstigt und können durch eine ganzheitliche kieferorthopädische Therapie ins Gleichgewicht gebracht werden.

Premium-Zahnspangen für Jugendliche und Erwachsene Hochästhetisch, zahnschonend und ganzheitlich zum Erfolg - in der modernen Praxis gibt es ästhetische Alternativen zur herkömmlichen Metall-Zahnspange für Jugendliche und Erwachsene jeden Alters. Hierzu zählen die transparenten, hypoallergenen Keramik-Brackets in Kombination mit zahnfarbenen Spezialbögen- frei von Nickel und daher auch für Allergiker bestens geeignet. "Dank unserer Erfahrung auf dem Gebiet modernster Behandlungstechniken gehört das Zähneziehen im Rahmen einer kieferorthopädischen Behandlung in unserer Praxis fast immer der Vergangenheit an", so Dr. Nina Medelnik. Die Kieferorthopäden berichten, dass sich ihre unsichtbare Business-Kieferorthopädie für Erwachsene mit dem transparenten Zahnschienensystem INVISALIGN® hervorragend in den Berufsalltag ihrer erwachsenen Patienten integrieren lässt. Neben der INVISALIGN®-MASTER-Ausbildung, die sie als eine der wenigen Praxen Bayerns besitzen, sind sie qualifiziert für schwierige Erwachsenenbehandlungen mit diesem und zahlreichen weiteren unsichtbaren Systemen - hierzu zählt auch die feste Zahnspange auf der Zahninnenseite, das sogenannte INCOGNITO®-Lingualsystem.

Die Geschwister sind stolz auf das, was sie geschaffen haben. Es war ihr Wunsch, wieder in ihre Heimatstadt Bamberg zurückzukehren und gemeinsam ihre Patienten auf dem Weg zum perfekten Lächeln zu begleiten.