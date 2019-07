Die Besucher von Bamberg zaubert haben am Stand der Mediengruppe Oberfranken (MGO) für ihre Lieblingskünstler abgestimmt. Die Preisverleihung fand am Sonntagabend statt. In der Kategorie Kategorie Zauberei gewann Alexander Lehmann. Die publikumswirksamste Feuershow gelang den Firebirds. In der Kategorie Jonglage setzte sich Manic Freak durch. red