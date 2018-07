Bamberg will mehr Kunst

Das kulturelle Angebot der Stadt Bamberg könnte um eine neue Facette reicher werden. Die renommierte Münchner Kunstsammlerin Ingvild Goetz trägt sich mit dem Gedanken, Teile ihrer 5000 Exponate umfassenden Sammlung in Bamberg auszustellen.Als Standort hat sich Goetz für Schloss Geyerswörth entschieden. Die Sammlung der 77-jährigen Ingvild Goetz konzentriert sich auf zeitgenössische Kunst. Zu den bekanntesten Künstlern ihrer Sammlung zählen Cindy Sherman und Matthew Barney In Begleitung von Stadträten und in Bamberg ansässigen Künstlern hat OB Andreas Starke SPD ) am Freitag das bei München gelegene Privatmuseum von Ingvild Goetz besucht. Starke erhofft sich von einem neuen Museum mit zeitgenössischer Kunst eine touristische, vor allem aber kulturelle Aufwertung der Stadt. Diese Auffassung teilen aber nicht sämtliche Bamberger Stadträte.Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier (für Abonnenten kostenlos).