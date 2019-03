Bamberg: Wieder Schlägerei in der Oberen Sandstraße - Mann mit blauem Gipsarm gesucht

Unbekannter Schläger in der Oberen Sandstraße in Bamberg: Sonntagnacht, gegen 02.25 Uhr, kam es in der Oberen Sandstraße in Bamberg zu einer Körperverletzung, bei der einem jungen Mann ein Zahn ausgeschlagen wurde.

Der Schläger soll laut Polizei etwa 25 Jahre alt sein und möglicherweise einen blauen Gips am rechten Arm getragen haben. Bereits vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Unbekannte vom Tatort.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Bereits in der Nacht zum Samstag hatte es eine Körperverletzung in der Oberen Sandstraße gegeben. Eine 24 Jahre alte Frau hatte einer Gleichaltrigen in einer Diskothek ein Glas gegen die Stirn geworfen.