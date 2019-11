Bamberg: Vorsicht vor Betrug - Stadtwerke warnen vor gut gemachten Fälschungen

Der Schreck war groß: Über 250 Euro sollte eine Kundin aus der Kantstraße in Bamberg für eine angeblich nicht bezahle Stromrechnung der Stadtwerke Bamberg bezahlen. Mit dieser Forderung hat sich ein Berliner Inkassobüro bei der Bambergerin gemeldet. Die Kundin wendete sich an die Stadtwerke - und diese warnen nun vor der Betrugsmasche.

Demnach wirke das Schreiben auf den ersten Blick seriös: Anschrift, Internetadresse - sogar eine Ansprechpartnerin für Rückfragen war auf dem Schreiben angegeben. Dennoch wurde die Kundin misstrauisch: Sie war sich keiner Schuld bewusst und schaltete den Kundenservice der Stadtwerke ein.

Gut gemachte Fälschung - Stadtwerke warnen

Die Servicemitarbeiter konnten aufklären: Denn die Kundin hatte beiden Stadtwerken gar keine Schulden. Und das angebliche Inkassobüro "Aleksander & Co KG" gibt es gar nicht. Die angegebene Webseite gibt es ebenso wenig, wie die Absenderadresse "Trebbiner Straße 122" in Berlin. Für die

STWB Stadtwerke Bamberg GmbH Zahlungen wird ein Konto bei der solarisBank in Berlin genannt. Dort sind gleichfalls mehrere Hinweise eingegangen und rechtliche Schritte über die Behörden wurden bereits eingeleitet.

Die Stadtwerke warnen: Mahnungen, die von fremden Unternehmen angeblich in ihrem Auftrag versendet wurden, sollten keinesfalls bezahlt werden. Die Stadtwerke arbeiten laut eigenen Angaben mit solchen Unternehmen nicht zusammen, sondern kümmern sich selbst um Kunden, die Ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Die Stadtwerke raten auch davon ab, an der Haustür oder am Telefon persönlichen Daten preiszugeben.

Bei Fragen zu den Zahlungsmodalitäten ihrer Strom- und Gasrechnung bieten die Stadtwerke Bamberg unter der Rufnummer 0951 77-4940 im Bedarfsfall unbürokratische Hilfe an.

