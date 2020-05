Bamberg von klassisch bis poppig

Nach nervenraubenden Wochen der Ungewissheiten blickt Bambergs Tourismusdirektor Michael Heger gespannt auf diese Feiertage und Pfingstferien. "Ist der Heilige Geist ein Freund des Tourismus?", verknüpft er seine Hoffnungen mit der religiösen Komponente des Festes. Heger sagt es auch geerdet noch ganz anders: Eine "Signalwirkung" solle von dem vielfältigen touristischen Angebot ausgehen, das ab dem 30. Mai wieder startet. Und zwar nicht nur für Fremde, sondern gerade auch für die Einheimischen. "Sie können ihre Stadt Bamberg mit persönlichem Touch entdecken", so Heger. Denn "echte Menschen und nicht nur Smartphone-Apps führen durch das Weltkulturerbe und beantworten Fragen".

Beinahe zwangsläufig muss der Tourismusdirektor um die Stadtbewohner werben, denn "die Buchungslage der Hotels ist noch mau". Es werde erst langsam wieder anlaufen, ahnt Heger und weiß als Touristikfachmann aber nur zu gut, dass Bamberg mit seinen touristischen Dienstleistungen optimistisch in die Zukunft blicken kann - wann immer Corona diese zulässt.

Wer in diesen Tagen allein oder mit der Familie nicht verreist, kann sich tatsächlich in Bamberg einige kurzweilige und anregende Stunden bereiten. Wenn nicht nur der Heilige Geist, sondern auch Petrus mitspielt, steht einem Besuch in den diversen Bierkellern bis auf die Hygienevorschriften nichts entgegen. Auch die meisten Gaststätten und Restaurants sind für Innenbesucher entsprechend gewappnet.

Museen empfehlen sich

Vor dem Verspeisen von Spargel, Erdbeeren und Co. empfiehlt sich ein Ausflug in die Museen. Die auch für so manchen Bamberger eher unbekannten Häuser wie die Sammlung Ludwig im Alten Rathaus, Historisches Museum in der Alten Hofhaltung und das Diözesanmuseum warten obendrein mit beachtenswerten Sonderausstellungen auf, in denen Kunst- und Kulturbeflissene und solche, die es werden wollen, auf ihre genussreichen Kosten kommen: von klassisch bis poppig.

Ab Samstag hat auch die Neue Residenz auf dem Domberg wieder geöffnet, wenn sich auch jeweils begrenzte Besucherzahlen ohne Führungen auf den Rundgang machen müssen. Das Naturkundemuseum in der Fleischstraße ist offen und fasziniert schon die Jüngsten mit seinen steinernen und gefiederten Exponaten. Gartenfreunde dagegen müssen noch bis Juli warten, bevor sie in die Besuchersaison des Gärtner- und Häckermuseums in der Mittelstraße starten können.

Der Tourismus & Kongress Service (TKS) in der Geyerswörthstraße bietet teilweise in Kooperation mit "Agil" mehrere Stadtführungen an. "Da läuft man jahrelang an Bamberger Besonderheiten vorbei, ohne sie richtig zur Kenntnis zu nehmen", wirbt Michael Heger erneut um einen offenen Stadtblick der Einheimischen. Auch der "Pool unserer rund 100 Gästeführer freut sich, dass es wieder losgeht".