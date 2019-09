Bamberg: Versuchter Totschlag auf Sandkerwa - 21-Jähriger festgenommen, Fahndung nach Komplizen

Versuchter Totschlag in Bamberg: Bereits am Sandkerwa-Donnerstag (22. August 2019) hat sich eine schwere körperliche Auseinandersetzung ereignet. Die Polizei hat jetzt einen Tatverdächtigen nach dem versuchten Tötungsdelikt festgenommen.

Wie das Polizeipräsidium Oberfranken am Donnerstag (5. September 2019) berichtet, erging gegen einen 21-Jährigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Untersuchungshaftbefehl. Doch was war eigentlich passiert?

25-Jähriger gerät mit drei Männern auf Sandkerwa in Streit

Am späten Donnerstagabend vor genau zwei Wochen gerieten vier junge Männer vor einem Lokal in der Oberen Sandstraße in Streit. Dabei handelte es sich laut Polizei um einen 25-jährigen Besucher der Sandkirchweih sowie drei weitere junge Männer. Zunächst war die Identität der Drei nicht bekannt. In einer ersten Bilanz der Polizei zur Sandkirchweih 2019 nach Ende der Feierlichkeiten wurde dieser Fall nicht dokumentiert.

Im Verlauf des Streits wurde der 25-Jährige mit einem Faustschlag so getroffen, dass der Mann zu Boden ging und Verletzungen erlitt. Im weiteren Verlauf "wirkten" die drei Täter weiter auf das regungslos am Boden liegende Opfer ein. Daraufhin flüchteten die drei Täter unerkannt.

Ermittlungen wegen versuchten Totschlags

Der verletzte 25-Jährige wurde mit einem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Bamberg ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten die Polizisten in der Zwischenzeit einen 21-Jährigen aus Bamberg als Tatverdächtigen identifizieren. Die Staatsanwaltschaft erwirkte Untersuchungshaftbefehl. Am Mittwoch wurde der Mann festgenommen. Die Fahndung nach den beiden Komplizen des 21-Jährigen dauern weiter an.

Zur weiteren Aufklärung der Straftat bitten die Kriminalbeamten um weitere Hinweise von Zeugen, die am Donnerstagabend der Sandkirchweih, 22. August 2019, gegen 22.15 Uhr, auf die Auseinandersetzung in der Oberen Sandstraße aufmerksam geworden sind. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 entgegen.