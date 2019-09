Bamberg: Unbekannter tritt Fenster kaputt - Fenstermonteur durch Scherben verletzt

In Bamberg kam es am Donnerstag, den 26.09.2019, laut der Polizeiinspektion Bamberg zu einer unschönen Begegnung. Ein 54-jähriger Fenstermonteur ging in der Pödeldorfer Straße seiner Arbeit nach und tauschte in einem Anwesen ein Fenster aus, als ein Unbekannter ihn gewaltsam unterbrach.

Täter tritt zwei Mal gegen Fenster und zerstört dieses

Der Unbekannte trat ohne ersichtlichen Grund von außen gegen das Fenster des 54-Jährigen. Daraufhin kam es zu einem hitzigen Streitgespräch. Der Täter trat erneut gegen das Fenster und zerstörte dieses dabei. Der Fenstermonteur wurde durch das brechende Glas verletzt.

Polizei sucht nach Täter - wer hat den Unbekannten gesehen?

Der Täter verließ nach der Aktion das Anwesen. Es soll sich um einen etwa 15-jährigen, circa 1,65 m großen Mann handeln. Das Haar des Unbekannten soll glatt und hellblond sein.

Die Polizeiinspektion Bamberg bittet alle Zeugen, die den Tathergang oder den Täter gesehen haben, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 0951-9129-210