In Bamberg ist am Freitag (17. April 2020) ein 80-Jähriger von einem Unbekannten angegriffen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 15.45 Uhr vor einem Anwesen in der Zollnerstraße 81, wie die Polizei mitteilt.

Ein 80-jähriger Mann saß dort auf einem Stuhl vor seiner Haustüre als er von einem Unbekannten plötzlich mit einem Gegenstand attackiert und in die linke Gesichtshälfte geschlagen wurde. Der Angreifer entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Der 80-Jährige erlitt starke Prellungen und Abschürfungen im Gesicht und musste im Krankenhaus ärztlich versorgt werden.

Weiterer Angriff in Bamberg: Zwei Männer werden von Sechser-Gruppe attackiert

Die Polizei teilt außerdem mit, dass in der Bamberger Hauptwachstraße am Freitag gegen 20.20 Uhr zwei Männer von einer Gruppe aus sechs Personen angegriffen und geschlagen wurden. Die beiden Geschädigten konnten flüchten, als drei unbeteiligte Passanten hinzukamen. Diese werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 in Verbindung zu setzen.