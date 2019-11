Bamberg vor 1 Stunde

Kurioses

Unbekannte stehlen drei Meter großen Weihnachtsbaum

In Oberfranken ereignete sich am Wochenende ein mehr als kurioser Diebstahl: In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte einen drei Meter hohen Weihnachtsbaum.