Körperlicher Übergriff in Bamberg: Leichte Verletzungen hat eine junge Frau nach einem mutmaßlichen körperlichen Übergriff in der Bamberger Innenstadt am Samstagabend (21. September 2019) erlitten. Dies meldete die Polizei Oberfranken am Freitag (27. September) Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und sucht Zeugen.

Nach Streit nahe dem Hauptbahnhof: Drei Männer attackieren junge Frau

Nach Angaben der 18-jährigen Frau sprachen sie die drei bislang unbekannten Täter gegen 18 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofes bei den Garagen in der Ludwigstraße an. Nach einer kurzen, zunächst verbal geführten Auseinandersetzung schlugen die Unbekannten auf die junge Frau ein und verletzten sie dabei leicht.

Vage Täterbeschreibung

Das Opfer beschrieb die Täter lediglich als männlich und etwa 175 Zentimeter groß. Sie sollen fränkischen Dialekt gesprochen haben.

Der genaue Tathergang ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei Bamberg hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0951 9129-491 um Zeugenhinweise.