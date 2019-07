Unbekannte haben am Mittwochabend zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr in der Mittelbachstraße in Bamberg die Frontscheibe eines geparkten grünen Renault mit Hundekot beschmiert.

Die Reinigungskosten belaufen sich auf etwa 20 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Vor wenigen Tagen kam es in Mittelfranken zu einem ähnlich geschmacklosen Vorfall: Ein Mann war in einer Arrestzelle völlig durchgedreht und beschmutzte sie mit Kot und Urin.