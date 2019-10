Bamberg: Klima-Aktivisten türmen Müllberg vor dem Rathaus auf

Mehrere Gruppen in Bamberg haben sich am frühen Dienstagmorgen zusammengetan, um auf das Problem von zu viel Plastikmüll aufmerksam zu machen. Dazu nutzten sie eine drastische Visualisierungsmaßnahme: Etwa 30-40 Personen sammelten in der Innenstadt alle Gelben Säcke ein und türmten sie auf dem Maxplatz vor dem Rathaus zu einem großen Haufen.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion von den Klima-Aktivisten Extinction Rebellion, mehrere zivilgesellschaftlichen Initiativen beteiligten sich. Gesammelt wurden die Gelben Säcke im Morgengrauen. Der Müllberg wurde schließlich mit einem Schild versehen, um Passanten auf die "wahnsinnigen Mengen an Verpackungsmüll" aufmerksam zu machen.