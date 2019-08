Trommelfell geplatzt: Unbekannter mit auffälligem Tattoo verletzt Mann (30) auf Kirchweih in Oberfranken

Geplatztes Trommelfell nach Schlag eines Unbekannten - Zeugen gesucht! Mit einem geplatzten Trommelfell endete für einen 30-Jährigen der Besuch der Laurenzikirchweih in Bamberg. Da die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt nach Zeugen sucht, berichtet sie darüber in ihrer Pressemeldung am Dienstag (14. August 2019).

Mit flacher Hand ins Gesicht geschlagen

Bereits am Samstagabend gegen 23 Uhr ereignete sich der Vorfall in der Bamberger Innenstadt. Der Täter verpasste einem 30-Jährigem einen Schlag mit der flachen Hand ins Gesicht. Durch den Angriff platzte das Trommelfeld des Mannes. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 25-jähriger Mann

zirka 180 cm groß

schlanke Figur

auffällige Tätowierung „Kreuz“ auf der Brust

Der Angreifer war in Begleitung eines weiteren Mannes, von dem allerdings keine Beschreibung vorliegt. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951 9129-210 entgegen.