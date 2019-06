Bamberg vor 16 Stunden

Bühne frei

Bamberg: Theaterpädagogik in Schulen und Kitas zur Gewaltprävention

In dieser Woche stellen wir Dirk Bayer vor, der unter anderem in Schulen und Kitas theaterpädagogische Stücke zur Gewaltprävention anbietet. Nicht nur in seiner Paraderolle als Clown will Bayer der Welt einen Spiegel vorhalten.