Mysteriöser Anruf: Im oberfränkischen Bamberg hat eine Frau am Dienstagabend (24. September 2019) einen Anruf erhalten, der ihr kurzzeitig einen Schrecken eingejagt hat. Ein Betrüger behauptete, dass ihre Tochter in der Notaufnahme des Bamberger Klinikums liege.

Anruf in Bamberg: Tochter in der Notaufnahme?

Ihre Tochter stand allerdings direkt vor ihr. Das gab die Mutter dem Anrufer zu verstehen: Kurze Zeit später legte der Anrufer auf. Den Fall machte ihre Tochter am Mittwochmorgen im Interview bei Radio Bamberg öffentlich. Am Nachmittag erklärte die Mutter gegenüber inFranken.de, wie sich die Situation abspielte: "Ich habe mich normal gemeldet und plötzlich hat eine Männerstimme behauptet, er sei von der Klinik Bamberg aus der Notaufnahme. " Bereits der Begriff "Klinik" habe sie stutzig gemacht, da man in Bamberg in der Regel vom "Klinikum" spreche. Anschließend habe der Mann gefragt, ob sie eine Tochter namens Stefanie habe. Diese läge seit circa einer Stunde in der Notaufnahme, berichtet sie.

Daraufhin entgegnete sie, dass ihre Tochter zwar so heiße, allerdings direkt vor ihr stehe. Kurze Zeit später legte der Anrufer auf. Zunächst saß der Schock tief. Am Mittwoch sprach sie abgeklärt über die Situation, stellte aber klar: "Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, falls meine Tochter nicht da gewesen wäre."

Bamberg: Betrüger behauptet Unfassbares am Telefon

Die Tochter veröffentlichte die Geschichte via Facebook: "Meine Mama bekam vorhin einen Anruf, angeblich von Klinikum Bamberg Notaufnahme, ihre Tochter liege in der Notaufnahme....Vorname wurde sogar genannt...ich stand aber zum Glück genau vor ihr zu dem Zeitpunkt!

Als meine Mama meinte das kann nicht sein, ich stehe gerade vor ihr, wurde einfach aufgelegt!" heißt es im Post.