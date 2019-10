Fernfahrer-Streit in Bamberg: Wunde am Arm erlitten

Mehrere Lastwagenfahrer parkten Samstagabend bei einer Spedition in der Mainstraße und machten dort Pause. Gegen 22 Uhr kam es dann zwischen zwei 50 und 57 Jahre alten Männern und dem 50-jährigen Geschädigten zum Streit. In dessen Verlauf erlitt der 50-jährige Geschädigte eine Wunde am Arm.

Die beiden Täter konnten durch eingetroffene Beamte der Polizei Bamberg vor Ort festgenommen werden. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Sonntagnachmittag gegen die Täter Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Die beiden befinden sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft aufgenommen und bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung am Samstagabend gegen 22 Uhr in der Mainstraße, in der Nähe der Hafenstraße, beobachtet haben, sich unter Tel. 0951 9129 491 zu melden.