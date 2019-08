Bamberg vor 1 Stunde

Schlägerei

Attacke mit Grillspieß: Streit um Grillplatz in Oberfranken eskaliert

Zu einer Auseinandersetzung auf der Jahnwiese ist es am Freitagabend in Bamberg gekommen. Der Auslöser: Ein Streit um eine Sitzgelegenheit am Grillplatz.