Bamberg: Sogar zum Mitfahren zu betrunken - Beifahrer bricht aus Auto und verursacht Unfall

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 19.50 Uhr in der Bamberger Innenstadt: Eine 21-Jährige stand mit ihrem Auto an einer Ampel am Schönleinsplatz auf der Linksabbiegerspur.

Mit im Auto saß ein 28-jähriger Bekannter der Fahrerin. Aufgrund offensichtlich ausufernden Alkoholkonsum musste sich dieser jedoch plötzlich übergeben.

Beifahrer übergibt sich aus Auto

Um seinen Mageninhalt nicht im Auto zu verteilen, riss er die Tür auf und ließ der Natur freien Lauf. Vor dem Türöffnen hatte er jedoch übersehen, dass sich auf dem rechten Fahrstreifen ein Auto näherte.

Der Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und rauschte in die geöffnete Fahrzeugtür. An beiden beteiligten Autos entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000 Euro.

Beachtlich ist laut Polizei auch das Ergebnis des durchgeführten Atemalkoholtestes: Knapp drei Promille hatte der Beifahrer - ob der 28-Jährige noch einmal im Auto der Frau mitfahren darf, erscheint fraglich.