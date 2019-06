Bamberg: Sitzung des Bau- und Werksenates

Rathaustür

Am Mittwoch, 3. Juli, tritt ab 16:00 Uhr der Bau- und Werksenat zu einer öffentlichen Sitzung im großen Sitzungssaal im Rathaus am Maxplatz zusammen. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Errichtung eines Hochbehälters am alten Rothof, der Erlass einer Zweckentfremdungssatzung sowie ein Sachstandsbericht zur Rahmenplanung Jungkreut. Außerdem wird über die Verkehrssituation am Nahversorgungszentrum Pödeldorfer Straße berichtet.

Alle Tagesordnungen und Sitzungsunterlagen sind unter www.stadt.bamberg.de/sitzungskalender zu finden.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg