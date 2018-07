Bamberg: Sieger des Realisierungswettbewerbs steht fest

Das Studentenwerk Würzburg wird ein neues Studentenwohnheim in der Pestalozzistraße in Bamberg bauen und ersetzt dadurch das in die Jahre gekommene Bestandsgebäude. Eine öffentliche Ausstellung zeigt nun die Entwürfe der Architektenbüros, die am Realisierungswettbewerb teilgenommen hatten.

Sechs Büros waren vom Bauherrn, dem Studentenwerk Würzburg, gesetzt, acht Architekturbüros wurden aus rund 120 Bewerbern ausgelost. Am 12. Juni entschied ein Preisgericht über die Sieger des Realisierungswettbewerbs mit städtebaulichem Ideenteil, einen Tag später fand die feierliche Preisverleihung der Siegerentwürfe statt. ?Mit dem erfolgreichen Abschluss des Wettbewerbs haben wir einen wichtigen Schritt für die Erneuerung und Erweiterung der Studentenwohnheimkapazitäten in Bamberg vollzogen und ein großes Projekt mit einem geschätzten Bauvolumen von rund 25 Mio. Euro gestartet?, so Michael Ullrich, Geschäftsführer des Studentenwerks Würzburg, das Studierende an den Hochschulen in Bamberg, Schweinfurt, Aschaffenburg und Würzburg betreut.

Mehr Wohnheimplätze für Studierende

Das Neubauprojekt, das voraussichtlich im Wintersemester 2019/20 beginnen wird, ersetzt den ersten Bauabschnitt des mittlerweile 41 Jahre alten Wohnheims in der Pestalozzistraße mit seinen 218 Plätzen. Aufgrund der Baustruktur und der kleinen Zimmergrößen war dieser wirtschaftlich nicht mehr zu sanieren. Durch den Neubau sollen 311 Wohnheimplätze mit einem großen Gemeinschaftsbereich entstehen, die sich in Einzimmer-Appartements, Wohngemeinschaften und Familien-Appartements aufteilen. Die Schaffung von zusätzlichen Wohnheimplätzen war der Universität Bamberg besonders wichtig. ?Dank idealer Nutzung des Baufeldes können wir nun die Kapazitäten des Wohnheims in der Pestalozzistraße signifikant um 93 Plätze erhöhen. Das war unser erklärtes Ziel?, erläutert Kanzlerin Dr. Dagmar Steuer-Flieser, die zugleich Verwaltungsratsvorsitzende des Studentenwerks Würzburg ist.

Zwei rollstuhlgerechte Wohneinheiten sind ebenfalls eingeplant. ?Angesichts der angespannten Wohnraumsituation freuen wir uns, dass wir unser Angebot erweitern und den Studierenden mehr Wohnplätze zu vergleichsweise günstigen Mietpreisen anbieten können?, so Michael Ullrich. Denn im Gegensatz zu vielen anderen Wohnangeboten wird auch dieses Wohnheim erschwinglich bleiben ? dies ist dank der öffentlichen Förderung durch den Freistaat Bayern möglich.

Hervorragende Aufenthaltsqualität punktet

Im Rahmen des Realisierungswettbewerbs hat das Preisgericht ? eine Jury aus fünf Fach- und vier Sachpreisrichtern unter der Leitung von Prof. Stephan Häublein ? nach mehreren Bewertungsrunden vier Arbeiten aus den 14 vorliegenden Entwürfen ausgewählt und sich für drei Preisträger und eine Anerkennung entschieden:

1. Preis: umarchitekt Ulrich Manz, Bamberg

2. Preis: Hetterich Architekten BDA, Würzburg

3. Preis: baum kappler Architekten Nürnberg in Arge mit Johannes Kappler Architektur und Städtebau

Das Preisgericht lobte am Entwurf des ersten Preisträgers unter anderem die gute städtebauliche Einbindung, die flexibel und funktional dargestellten Grundrisse der Zimmer sowie die zusätzliche Aufenthaltsqualität, die die kleinen Loggien der Appartements und der gut funktionierende Quartiersplatz zwischen den beiden L-förmigen Gebäuden ermöglichen.

Ausstellung zeigt weitere Entwürfe

Die Entwürfe aller 14 Architekturbüros, die am Realisierungswettbewerb teilgenommen haben, sind in den Gemeinschaftsräumen des Studentenwohnheims Pestalozzistraße 9c/d in Bamberg öffentlich ausgestellt und können noch bis zum 29. Juni 2018 von 9:00 ? 17:00 Uhr besichtigt werden.

Bild: v.l.n.r.: Marek Stadthaus (Stadtplaner und Wettbewerbsbetreuer), Dr. Dagmar Steuer-Flieser (Kanzlerin Universität Bamberg), Michael Hetterich (Hetterich Architekten BDA, Würzburg, 2. Preis),Thomas Beese (Baureferent Stadt Bamberg), Ulrich Manz (umarchitekt Ulrich Manz, Bamberg, 1. Preis), Frank Tegtmeier (Architekt Studentenwerk Würzburg), Paul Böhmer (umarchitekt Ulrich Manz, Bamberg, 1. Preis), Michael Ullrich (Geschäftsführer Studentenwerk Würzburg), Matthias Hetterich (Hetterich Architekten BDA, Würzburg, 2. Preis)

Quelle: Studentenwerk Würzburg