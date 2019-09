Bamberg: Sexueller Missbrauch von Kindern - Mann zieht sich Strumpf über Penis und onaniert

Die Polizei hat einen Mann, der am Dienstagnachmittag (24. September 2019) im Bamberger Stadtteil Wunderburg vor mehreren Frauen und Kindern sexuelle Handlung an sich vorgenommen hat, festgenommen. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Bamberg befindet sich der Mann nun in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, unterhielten sich gegen 17 Uhr eine 36-Jährige und eine 37-jährige Frau in der Gönnerstraße. Sie waren in Begleitung ihrer beiden zweijährigen Kleinkinder. Während des Gespräches trat ein 38-jähriger, alkoholisierter Mann zu den Frauen hinzu und "manipulierte auf offener Straße an seinem entblößten Geschlechtsteil", wie die Polizei berichtet. Hierbei suchte er offensiv den Blickkontakt zu den Frauen und Kindern.

Augenzeugin berichtet von Onanieren mit Nylonstrumpf

Eine Augenzeugin, die anonym bleiben möchte, erzählt inFranken.de, dass sie den Mann auf der Straße sah, als sie mit ihrer Familie beim Abendessen saß. "Der Mann hat sich zwischen Müllbeuteln und 'Zu-verschenken'-Kisten umgeschaut, als er plötzlich einen gebrauchten Nylon-Strumpf aus dem Müll zog. Dann streifte er sich diesen über und onanierte auf offener Straße."