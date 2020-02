Bamberg: Schülern droht Abschiebung in Terrorgebiet - Gymnasium kämpft um sie

Im oberfränkischen Bamberg gerät derzeit eine sechsköpfige Familie ins Visier der Behörden. Sie lebt seit dem Jahr 2013 in der Region und stammt ursprünglich aus dem tschetschenischen Schali, einer Kleinstadt im Südwesten Russlands. Dorthin droht Familie M. die Abschiebung. Aus einem Schreiben an den Anwalt der Familie, das inFranken.de vorliegt, geht hervor, dass die Regierung von Oberfranken beabsichtigt, einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis abzulehnen.

Eine Abschiebung nach Russland wäre für die Familie fatal: Die zwei jüngsten Töchter Elina (fünf Jahre alt) und Rajana (vier Monate alt) wurden in Bamberg und Kulmbach geboren, lernen aktuell Deutsch. Die älteren Geschwister Ilias (17) und Iasmina (13) besuchen aktuell das "Dientzenhofer Gymnasium" im Bamberger Osten. Das Gymnasium kämpft für den Verbleib der beiden Schüler.

Lehrer kämpft für Verbleib: "Ilias und Iasmina sind psychisch extrem belastet"

Michael Blank unterrichtet die beiden Gymnasiasten. Dass die beiden abgeschoben werden sollen, stößt bei ihm auf Unverständnis: "Sie sind bestens in ihre jeweiligen Klassengemeinschaften integriert, sprechen hervorragend Deutsch, sind gute und engagierte Schüler." Blank betont im Gespräch mit inFranken.de die Solidarität unter ihren Mitschülern, die in den vergangenen Wochen deutlich wurde. Sie sammeln Unterschriften gegen die Abschiebung.

Über Ilias schreibt Schulleiterin Brigitte Cleary in einem Brief, der inFranken.de vorliegt: "Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass Ilias sich vollumfänglich in der Schule und in der Klasse integriert hat." Auch für die 13-jährige Iasmina findet die Schulleiterin nur lobende Worte: Neben ihren schulischen Leistungen am "DG" bringe sie sich "auch in der Sportart Basketball ein".

"Wir befürworten es seitens der Schule sehr, das Iasmina mit ihrer Familie, die seit 2013 in Deutschland lebt, in Bamberg bleiben kann" - Brigitte Cleary, Schulleiterin des Dientzenhofer Gymnasiums

Der Sportverein TSV Burgebrach, wo der 17-jährige Ilias als Ringer aktiv ist, bezieht in einem Statement ebenfalls Stellung: "Er ist ein beliebter Trainingspartner und Freund und hatte in unserer Herrenmannschaft vor kurzem seine ersten beiden Einsätze." Mannschaftsmitglieder seiner Jugendmannschaft stehen dem 17-Jährigen bei: "Ringer halten zusammen!" sowie "Bleib da!" sind einem Schreiben des Ringerclubs zu entnehmen.

Sorge um Gesundheitliche Probleme: Familie M. unter Druck

Die Aufregung rund um eine mögliche Abschiebung aus Deutschland äußert sich zusätzlich im gesundheitlichen Zustand mehrerer Familienmitglieder. Der 17-jährige Ilias leidet an Herzrhythmusstörungen. "Darüber hinaus ist medizinisch eine Depression zu befürchten", sagt sein Lehrer Michael Blank.