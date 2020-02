Bamberger Schülern droht Abschiebung: OB Starke schaltet sich ein - "Abschiebung muss verhindert werden" - Petition online

Im oberfränkischen Bamberg ist eine sechsköpfige Familie ins Visier der Behörden geraten. Sie lebt seit dem Jahr 2013 in der Region und stammt ursprünglich aus dem tschetschenischen Schali, einer Kleinstadt im Südwesten Russlands. Dorthin droht Familie M. die Abschiebung. Aus einem Schreiben an den Anwalt der Familie, das inFranken.de vorliegt, geht hervor, dass die Regierung von Oberfranken beabsichtigt, einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis abzulehnen. Eine Stellungnahme der Regierung von Oberfranken liegt inFranken.de exklusiv vor. Nun hat sich auch Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke eingeschaltet: "Die drohende Abschiebung der Familie muss verhindert werden", so der OB in einer Pressemitteilung vom Freitag, 21.02.2020.

Eine Abschiebung nach Russland wäre für die Familie fatal: Die zwei jüngsten Töchter Elina (fünf Jahre alt) und Rajana (vier Monate alt) wurden in Bamberg und Kulmbach geboren, lernen aktuell Deutsch. Die älteren Geschwister Ilias (17) und Iasmina (13) besuchen aktuell das "Dientzenhofer Gymnasium" im Bamberger Osten. Das Gymnasium kämpft für den Verbleib der beiden Schüler.

Update vom 21.02.2020, 14 Uhr: Bambergs OB Starke kämpft gegen die Abschiebung

Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke hat sich in den Kampf gegen die Abschiebung der Familie M. eingeschaltet. In einer Pressemitteilung vom Freitag heißt es, Starke habe sich an die Regierung von Oberfranken und die Härtefallkommission im Bayerischen Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration gewandt und sich für den Verbleib der tschetschenischen Familie in Bamberg eingesetzt. Der Lehrer des tschetschenischen Geschwisterpaares Ilias (17) und Iasmina (13) hatte zuvor den Oberbürgermeister auf die fatale Situation der in Bamberg lebenden Familie, die wohl unwiederbringlich abgeschoben werden soll, aufmerksam gemacht.

Dringende persönliche und humanitäre Gründe sprechen gegen Abschiebung

"Ich bin der Ansicht, dass dringende persönliche und humanitäre Gründe gegen eine Abschiebung dieser Familie sprechen und bitte deshalb um Prüfung aller bestehenden Möglichkeiten zur Abwendung der Maßnahme", so OB Starke. "Die drohende Abschiebung der Familie muss verhindert werden." Die Familie habe sich über die Jahre hier in Deutschland sehr gut integriert. Eine Abschiebung nach Tschetschenien wäre auch aus medizinischen Gründen fatal für die sechsköpfige Familie. Wie der Stadt Bamberg mitgeteilt wurde, sind massive gesundheitliche Beeinträchtigungen von mindestens zwei Kindern diagnostiziert und würden sich voraussichtlich durch die mindere medizinische Versorgung in Tschetschenien noch weiter verschlechtern.

Update vom 21.02.2020, 13 Uhr: Petition gegen Abschiebung online

Ab sofort steht auf change.org eine Petition online, die die Abschiebung der Familie noch verhindern soll. Da die rechtlichen Möglichkeiten - bis auf eine mögliche Härtefallprüfung - aktuell ausgereizt sind, stellt die Petition die vermutlich letzte Chance dar, Öffentlichkeit für den Fall in Bamberg und über die Grenzen Frankens hinaus zu erzeugen und der Familie dadurch zu helfen. Mehr als 1200 Menschen haben bereits unterzeichnet, mit jeder Minute werden es mehr. Wenn auch Sie Ilias, Iasmina und ihrer Familie helfen möchten, unterzeichnen Sie jetzt. Sie können Ihren Namen wahlweise anonymisieren lassen.

"Die rechtlichen Möglichkeiten, diese Abschiebung zu verhindern, sind weitestgehend ausgeschöpft, weshalb es nun an uns liegt Engagement zu zeigen und der Familie mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, auszuhelfen!", schreiben die Initiatoren der Petition auf change.org.

Update vom 20.02.2020, 15 Uhr: Stellungnahme der Regierung von Oberfranken

Mittlerweile hat die Regierung von Oberfranken auf die Anfrage von inFranken.de reagiert. Lesen Sie hier die Stellungnahme in voller Länge:

"Haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage. Zu dieser möchten wir Ihnen mitteilen, dass für die Bearbeitung von Asylanträgen nicht die Ausländerbehörden, sondern das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zuständig ist. Dieses hat festgestellt, dass der Familie M. kein Recht auf Asyl zusteht und hat ihre Asylanträge somit abgelehnt. Diese Ablehnungen wurden verwaltungsgerichtlich bestätigt. Nach dem bestandkräftigen Abschluss auch des letzten Asylverfahrens wird in Kürze die Frist zur freiwilligen Ausreise der Familie ablaufen, so dass sie dann insgesamt vollziehbar ausreisepflichtig sein wird. Soweit die aktuelle politische Lage in Tschetschenien und die gesundheitlichen Beeinträchtigungen in der Familie bereits zuletzt im Klageverfahren geltend gemacht wurden, wurde dies in der Entscheidung des Verwaltungsgerichts mit berücksichtigt.

Das ausländerrechtliche Verfahren, in dem über eine Duldung der Familie zu entscheiden ist, ist abgeschlossen. Allein die Länge des tatsächlichen Aufenthalts sowie die Geburt (von Kindern) in Deutschland sind jedenfalls kein Duldungsgrund im Sinne des Aufenthaltsgesetzes. Eine durch das BAMF erlassene Abschiebungsandrohung ist die Grundlage für das weitere Tätigwerden der Ausländerbehörden. Eine Abschiebungsandrohung ist für die Ausländerbehörden bindend.

Die Härtefallkommission entscheidet in eigener Zuständigkeit. Die Regierung von Oberfranken ist im Entscheidungsprozess des Härtefallverfahrens nicht beteiligt, so dass wir keine Aussagen über mögliche Chancen für eine 'Härtefallprüfung' treffen können."

Ursprüngliche Meldung: Lehrer kämpft für Verbleib - "Ilias und Iasmina sind psychisch extrem belastet"

Michael Blank unterrichtet die beiden Gymnasiasten. Dass die beiden abgeschoben werden sollen, stößt bei ihm auf Unverständnis: "Sie sind bestens in ihre jeweiligen Klassengemeinschaften integriert, sprechen hervorragend Deutsch, sind gute und engagierte Schüler." Blank betont im Gespräch mit inFranken.de die Solidarität unter ihren Mitschülern, die in den vergangenen Wochen deutlich wurde. Sie sammeln Unterschriften gegen die Abschiebung. Blank hat sich zudem mit einem Schreiben an zahlreiche Regierungsvertreter gewandt. Bambergs OB Starke und der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz hätten sich des Anliegens daraufhin angenommen und sich an die Regierung von Oberfranken gewandt - ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Gespräche mit weiteren lokalen Politikern stünden noch an.

Über Ilias schreibt Schulleiterin Brigitte Cleary in einem Brief, der inFranken.de vorliegt: "Es ist nicht übertrieben zu behaupten, dass Ilias sich vollumfänglich in der Schule und in der Klasse integriert hat." Auch für die 13-jährige Iasmina findet die Schulleiterin nur lobende Worte: Neben ihren schulischen Leistungen am "DG" bringe sie sich "auch in der Sportart Basketball ein".

"Wir befürworten es seitens der Schule sehr, das Iasmina mit ihrer Familie, die seit 2013 in Deutschland lebt, in Bamberg bleiben kann" - Brigitte Cleary, Schulleiterin des Dientzenhofer Gymnasiums

Der Sportverein TSV Burgebrach, wo der 17-jährige Ilias als Ringer aktiv ist, bezieht in einem Statement ebenfalls Stellung: "Er ist ein beliebter Trainingspartner und Freund und hatte in unserer Herrenmannschaft vor kurzem seine ersten beiden Einsätze." Mannschaftsmitglieder seiner Jugendmannschaft stehen dem 17-Jährigen bei: "Ringer halten zusammen!" sowie "Bleib da!" sind einem Schreiben des Ringerclubs zu entnehmen.

Sorge um Gesundheitliche Probleme: Familie M. unter Druck

Die Aufregung rund um eine mögliche Abschiebung aus Deutschland äußert sich zusätzlich im gesundheitlichen Zustand mehrerer Familienmitglieder. Der 17-jährige Ilias leidet an Herzrhythmusstörungen. "Darüber hinaus ist medizinisch eine Depression zu befürchten", sagt sein Lehrer Michael Blank.