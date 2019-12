Bamberg: Schreie im Wald - Suche mit Polizeihubschrauber

Am Sonntagabend waren Feuerwehr und Polizei in Bamberg in der Nähe des Klinikums im Einsatz. Sie suchten nach einer unbekannten Person. Nach ersten Informationen hatte ein Polizeibeamter in einem Waldstück in der Nähe des Klinikums Schreie gehört. Eine unbekannte Person rief mitten im Wald verschiedene Sätze.

Aufgrund der frostigen Temperaturen, suchten alsbald rund 50 Einsatzkräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr nach der unbekannten Person. Auch ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera war im Einsatz.

Nach dieser intensiven Suche, die erfolglos blieb, wurde der Einsatz abgebrochen. Offenbar befand sich zum Zeitpunkt der Suche kein Mensch mehr in dem Waldstück.