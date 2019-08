Update vom Dienstag (13.08.2019): Einsatzkräfte zwölf Stunden am Tag am sichern

Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerkes (THW) Bamberg sicherten von Mittwoch (7. August 2019) bis Samstag (10. August 2019) das einsturzgefährdete Gebäude in der Oberen Sandstraße. Unterstützt wurden sie dabei von den Bamberger Maltesern und der bayerischen Johanniter Unfallhilfe.

Die Einsatzkräfte in der Sandstraße Foto: Nancy Seliger/THW Bamberg

Circa 30 Kräfte des THW waren täglich zwölf Stunden vor Ort um an den Gerüstbauarbeiten mitzuwirken. Christian Lange, zweiter Bürgermeister Bambergs, bedankte sich bei den Einsatzkräften: "Ich danke allen Helferinnen und Helfern, die sich - ohne groß zu fragen - mit großem Einsatz für die Sicherheit ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger eingesetzt haben."

Als Dankeschön spendierte die Stadt den Einsatzkräften vor Ort Leberkäse.

Update vom Mittwoch (07.08.2019): Vollsperrung der Bamberger Sandstraße

Im Bereich des "Sound-n-Arts" wird die Sandstraße in Bamberg vollgesperrt. Das gab die Stadt Bamberg am Montag (5. August 2019) bekannt. Von Mittwoch (7. August 2019) bis Samstag (10. August 2019) werde das Haus notgesichert. Dafür sei eine Vollsperrung des Gefahrenbereichs notwendig.

Dieser Bereich erstreckt sich circa zehn Meter links und zehn Meter rechts vom Gebäude. Die angrenzenden Freischankflächen können deshalb nicht genutzt werden. Zudem wird der Grünhundsbrunnen nahe des Krippenmuseums gesperrt. Er wird als Rüst- und Lagerplatz für das THW genutzt.

Das Technische Hilfswerk (THW) sorgt für die Möglichkeit für Rettungsfahrzeuge während eines Einsatzes durch den Gefahrenbereich der Sandstraße fahren zu können.

Erstmeldung vom Donnerstag (01.08.2019): "Sound-n-Arts" muss schließen

Die Stadt Bamberg hat mit sofortiger Wirkung den Traditions-Club "Sound-n-Arts" in der Oberen Sandstraße geschlossen. Wegen "akuter Einsturzgefahr" sind "unverzügliche Maßnahmen dringend notwendig", wie Robert Stenglein, Leiter des Bauordnungsamtes, mitteilt. Zuletzt sorgte in Bamberg die Schließung und zeitnahe Wiedereröffnung des "Weissbierhauses" für Aufregung.

Nach der Schließung des Clubs Sound-n-Arts wegen akuter Einsturzgefahr des Gebäudes wird das Anwesen in der Oberen Sandstraße 20 nun schnellstmöglich notgesichert. Ab Mittwoch, 7. August, bis Samstag, 10. August, wird dazu ein "Stützkorsett" aus Holzbalken und Eisenstäben errichtet. Die Konstruktion wird etwa zwei Meter in den Straßenraum reichen, sodass eine vollständige Sperrung der Oberen Sandstraße in diesem Bereich nicht erforderlich ist. Lediglich an den Tagen des Aufbaus ist eine halbseitige Sperrung eingerichtet.

Bamberger Sandstraße: "Erhebliche Gefahr für Leben und Gesundheit"

Das Bauordnungsamt hatte am Mittwoch (31.08.) "zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für Leben und Gesundheit" gegenüber dem Pächter des Kellerlokals eine Nutzungsuntersagung mit Sofortvollzug ausgesprochen. Laut eines externen statischen Gutachtens muss davon ausgegangen werden, dass sich das Gebäude bezüglich der Standsicherheit in einem baulich kritischen Zustand befindet. Grund dafür ist die Entnahme tragender Bauteile, wie etwa Deckenbalken, Geschosswände oder Innenwände, die zur Stabilisierung zwingend notwendig sind.

"Ein Aufhalten von Personen im Gefahrenbereich wäre bei dem jetzigen Zustand des Gebäudes absolut fahrlässig. Es besteht Gefahr für Leib und Leben", so eine Pressemitteilung der Stadt.

Welche konkreten Sanierungsmaßnahmen nach der erfolgten Notsicherung des Gebäudes noch erforderlich sind, wird derzeit geprüft.

Traditions-Club "Sound-n-Arts" schließt

Bis zum Abschluss der Sanierung, von der bisher weder konkrete Maßnahmen noch ein genauer Umfang bekannt ist, muss das Kellerlokal geschlossen bleiben. Nach zwölf Jahren begeben sich die Betreiber des Tanzlokals jetzt auf die Suche nach einer neuen Location in Bamberg, wie Elli und Wolle via Facebook mitteilen. "Wir sind immer noch im Schockzustand", sagt Elli Geyer am Mittwoch. Sie und ihren Mann hat die Nachricht, dass der Club akut einsturzgefährdet sein soll, komplett überrumpelt. Wie die 34-Jährige sagt, habe es bisher keine Beanstandungen gegeben - bis am Dienstag das sofortige Nutzungsverbot der Stadt ins Haus flatterte.

Die Besucher des Clubs und Fans der Facebookseite sind sichtlich schockiert über die Nachricht. In zahlreichen Kommentaren bekunden die Nutzer, wie "schade" es ist, dass das "Sound-n-Arts" schließt. "Traurige Neuigkeiten! Großer Verlust für Bamberg! Ich hoffe ihr findet schnell eine Alternative! Viel Erfolg bei der Suche", schreibt beispielsweise Johannes K.. Für viele Gäste war der Keller wie ein Wohnzimmer.

Sandstraße in Bamberg: Gastronomie-Kollegen zeigen sich betroffen

Auf das Aus für das "Sound-n-Arts" in der Sandstraße hat auch die Gastronomie-Konkurrenz reagiert. Der "Live-Club" schrieb via Facebook: "Die schockierende Meldung über das Ende des Sound-N-Arts macht uns sehr traurig."

