Bamberg: Rekordbeteiligung beim NEUPERT-Preis

17. interner Wettbewerb der Städtischen Musikschule mit öffentlichen Wertungsspielen am 6. und 7. April

50 junge Musikerinnen und Musiker und damit so viele wie noch nie haben sich zum diesjährigen 17. internen Wettbewerb um den NEUPERT-Preis angemeldet, der exklusiv für die Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule Bamberg ausgeschrieben wurde. Erstmals gibt es in diesem Jahr drei statt bisher zwei Altersgruppen (AG), um insbesondere den Jüngsten gerecht zu werden.

Durch die hohe Zahl an Teilnehmenden finden die öffentlichen Wertungsspiele im Ausstellungsraum der Fa. J.C. Neupert in der Biegenhofstr. 9 in Hallstadt an zwei Tagen statt: Am Samstag, 6. April, werden ab 9.00 Uhr die AG II und ab 14.30 Uhr die AG III bewertet. Die Teilnehmenden in der jüngsten AG I werden am Sonntag, 7. April, ab 14.40 Uhr an gleicher Stelle bewertet. Der Bewertung durch die Fachjury stellen sich junge Talente mit folgenden Instrumenten: Klavier (auch vierhändig), Marimba, Violine, Violoncello, Gitarre, Blockflöte, Fagott, Horn, Posaune.

Der NEUPERT-Preis motiviert jedes Jahr die Schülerinnen und Schüler der Städtischen Musikschule, ihre Fähigkeiten im Rahmen der Musikschule zu messen und über die Vorbereitung auf den Wettbewerb einen wertvollen Gewinn für das eigene Musizieren zu erzielen. Die von der Firma J.C. Neupert, Werkstatt für historische Tasteninstrumente auf Initiative von Inhaber Wolf Dieter Neupert ausgelobten attraktiven Geldpreise sind dabei als Anreiz für eine intensivere Beschäftigung mit der Musik, aber natürlich auch als Anerkennung für Fleiß und Talent gedacht.

Der NEUPERT-Preis wird für die beste musikalische Leistung vergeben. Für die Nächstplatzierten stehen ein weiterer erster sowie zweite und dritte Preise zur Verfügung. Alle Teilnehmenden werden im Rahmen des Jubiläumskonzertes der Musikschule am 7. Juli im Joseph-Keilberth-Saal der Konzerthalle geehrt. Erste Preisträger treten dort auf.

