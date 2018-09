Bamberg: Rahmenplan ?Jungkreut? für das Gebiet zwischen Rothofer Weg, Krötleinstraße und Ziegelhüttenweg  

Am Donnerstag, 13.09.2018 findet zum städtebaulichen Rahmenplan ?Jungkreut? im Zeitraum von 14.00 Uhr bis ca. 18.00 Uhr im Pfarrsaal St. Josef in Gaustadt eine öffentliche Informationsveranstaltung in Form eines Werkstatt-Tags für Bürgerinnen und Bürger statt. Vor Ort können die Planungen eingesehen werden und es stehen Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes zur Beantwortung von Fragen zum Rahmenplan und zum Verfahrensablauf zur Verfügung. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg