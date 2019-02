Bamberg: Radfahrer nach Unfall schwer verletzt - wer kennt den Mann?

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 21.15 Uhr in der Magazinstraße in Bamberg. Laut Polizei ein männlicher Radfahrer stieß beim Linksabbiegen an der Ecke Siechenstraße mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der Radfahrer wurde mit schwersten Verletzungen in ein Bamberger Krankenhaus gebracht. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Ein Sachverständiger sowie ein Vertreter der Staatsanwaltschaft waren vor Ort.

Identität unklar - wer ist der verletzte Radfahrer?

Die Identität des schwerverletzten Radfahrers konnte bislang nicht geklärt werden. Zeugen die Hinweise zur Identität des Unfallopfers sowie zum Unfallhergang machen können werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt zu wenden.

Ebenfalls am Samstag kam es in Unterfranken zu einem tödlichen Unfall mit einem Radfahrer: Dabei erfasste der Radfahrer eine Fußgängerin, die an ihren Verletzungen starb.