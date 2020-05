Bamberg: Radfahrer belästigt Frau sexuell und will Jugendlichen mit Flasche schlagen

Wegen sexueller Belästigung muss sich jetzt ein 27-Jähriger verantworten. Der junge Mann war am Samstag (30. Mai 2020) gegen 19.30 Uhr mit seinem Fahrrad dem Gehweg in der Luitpoldstraße in Bamberg unterwegs. Wegen seines Fehlverhaltens kam er laut Polizeibericht mit mehreren Personen in Streit.

Einer Frau fasste der Mann in den Schritt, einen 17-Jährigen versuchte er mit einer Flasche zu schlagen. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad, kam aber nicht weit. Aufgrund seiner Trunkenheit stürzte er und konnte von einer alarmierten Polizeistreife festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Nach einer Blutentnahme musste der 27-Jährige in einer Haftzelle ausnüchtern.