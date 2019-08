Bamberg: Polizeieinsatz in Bamberg Ost - Lage aktuell unklar

Großer Polizeieinsatz im Bamberger Osten: Wie das Polizeipräsidium Oberfranken auf Anfrage von inFranken.de bestätigt, läuft aktuell ein Großeinsatz in einem Bamberger Wohngebiet. Ort des Einsatzes ist die Eichendorff-Straße nahe des Bamberger Schwimmbads Bambados.

Durchsuchungen und Sperrung im Wohngebiet

Laut eines Sprechers der Polizei finden am Einsatzort aktuell Durchsuchungen statt. Die Straße sei aktuell gesperrt. Eine Gefahr für Anwohner bestehe nicht, so der Sprecher weiter. Mehr Informationen kann die Polizei am Mittwochabend nicht veröffentlichen.

Auch ob ein Hubschrauber, der am Abend über der Domstadt flog, damit in Verbindung steht, ist aktuell unklar.

Ein zweiter Einsatz beschäftigte am selben Tag rund 150 Rettungskräfte in Mittelfranken: Dort verletzte eine unbekannte Substanz sieben Menschen. Die Kripo ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung.

In einer Facebook-Gruppe haben User zuerst auf den Einsatz hingewiesen. Die Meldung einer Frau, dass dort jemand einen Sprengkörper in einer Garage gebastelt haben soll und deswegen ein Sprengkommando angerückt sei, wollte die Polizei gegenüber inFranken.de nicht bestätigen.