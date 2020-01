Oberfranken: Orgie in Schülerwohnheim läuft aus dem Ruder - junge Frau mit Video erpresst

Ein schwerer Fall von sexueller Nötigung und gefährlicher Körperverletzung schlägt derzeit am Amtsgericht Bamberg hohe Wellen. Wiewohl sich das Geschehen im Februar 2019 in einem Schülerwohnheim in einer anderen oberfränkischen Stadt abgespielt hatte. Dort war eine Orgie von fünf Männern und zwei Frauen aus dem Ruder gelaufen und hatte eine traumatisierte Frau zurückgelassen. Zwei der drei Angeklagten, alle aus Bamberg, räumten die Vorwürfe zum Auftakt des Prozesses ein.

Einvernehmlicher Sex führt zu Orgie - doch es werden Grenzen erreicht

Für Defne R. (Name geändert) ist es das erste Mal, dass sie ihr streng gläubiges Elternhaus im nordwestlichen Oberfranken verlässt. Die junge, in Deutschland geborene, Muslima macht eine Ausbildung und wohnt deshalb in einem Apartment in dem Schülerwohnheim. Hier kommt es im Februar letzten Jahres zu einvernehmlichem Sex mit einem der Angeklagten. Dabei dürfen einige andere junge Männer zusehen. Auch eine Smartphone-Kamera nimmt auf.

Am nächsten Tag soll es weitergehen. Diesmal als Orgie mit fünf Männern und zwei Frauen. Defne R. hat ihre Schulfreundin Romina D. mitgebracht. Zuerst bleibt es beim Oralverkehr, doch dann soll es härter werden, mit Spucken und Schlagen. Defne R. ist zwar nicht besonders angetan, doch die aufgeheizte sexuelle Atmosphäre reißt auch sie mit. Die blauen Flecke an den Brüsten und am Gesäß wird man erst später wahrnehmen. Erst als die drei Angeklagten fordern, dass sie auf Defne R. urinieren dürfen, ist es mit der Stimmung vorbei. Derlei möchte sie nicht und sagt das auch.