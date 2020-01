Bamberg vor 29 Minuten

Absage

Bamberg nicht "typisch fränkisch"

Enttäuschung in der Domstadt, Jubel in Ansbach: Die Landesausstellung 2022 wird in der mittelfränkischen Stadt ausgetragen. Und das obwohl die Idee dazu auf dem Engagement eines Oberfranken fußt. Der wurde offenbar vor den Kopf gestoßen.