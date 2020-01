Nach Messerangriff mit Auto über Gliedmaßen gefahren? Zeugen sollen Tat in Bamberg aufklären

Wer ist Täter und wer ist Opfer? Am Samstagabend musste die Polizei in Bamberg zwei Männer trennen. Sie waren gegen 21.30 Uhr im Fortenbachweg aneinander geraten. Und hatte, wie die Polizei berichtet, verschiedene Ansichten der Tat.

Bamberg: Zeugen sollen Tathergang aufklären

Der eine, ein 46-Jähriger, gab an, dass er mit seinem Auto in der Straße parkte, als der zweite Mann (35) mit einem Messer bewaffnet auf ihn zuging. Er drohte, mit ihm abrechnen zu wollen. Daraufhin stieg der Ältere der beiden in sein Auto ein und wollte wegfahren.