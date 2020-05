Ab Pfingsten wieder möglich: Bamberg mit Gondel, Ausflugsschiff und Tretboot entdecken

Doch auch eingefleischte Fußgänger, die sich am Wasser wohler fühlen als auf dem Nass, können zu Pfingsten auf ihre Kosten kommen. Der "Flusspfad Bamberg" entlang der Regnitz lässt die Geschichte des Weltkulturerbes aus einer besonders reizvollen Perspektive entdecken. Der Flusspfad illustriert mit kurzen Texten und historischen Abbildungen auf 23 Tafeln bekannte und verborgene Orte am Wasser.

Er taucht ein in das Leben der Fischer, erläutert die Bedeutung der Mühlen oder warum eiserne Kräne an der Regnitz stehen. Sogar die heilige Stadtpatronin Kunigunde macht auf dem für Kinderwagen und Rollstühle geeigneten Weg mit: An jeder Station stellt die Kaiserin eine spannende Frage, die Kinder und Erwachsene gemeinsam lösen können. Mehr dazu unter www.flusspfad.flussparadies-franken.de

Wassersport? Alles geht noch nicht - aber vieles ist bereits möglich

Der Sommer steht vor der Tür - an sich ab sofort Hochsaison für Wassersportfreunde. Sollte man meinen. Nur, was geht in Coronazeiten? Und was geht nicht? Das Schwimmbad aufsuchen, eine Tour mit Kajak oder Canadier, Segeln, Stand up Paddling, Surfen, Kiten oder mit dem Motorboot unterwegs sein können, hinter all diesen Aktivitäten standen bis vor wenigen Tagen noch diverse Fragezeichen.

Inzwischen hat sich das Gewirr um Ge- und Verbote in Franken zumindest ein wenig gelichtet, und es lassen sich Aussagen darüber treffen, was in den Pfingstferien in Franken möglich ist - und was nicht. Schwimmen: Bleiben wir gleich beim Schwimmen. Nach Aussage des bayerischen Innenministeriums bleiben die Freibäder zunächst einmal geschlossen. Zumindest über die Pfingstfeiertage. Hoffnung machte am letzten Wochenende jedoch Ministerpräsident Markus Söder. Auf dem CSU-Parteitag ließ er wissen, dass die Freibadanlagen am 8. Juni öffnen dürfen. Zumindest in der zweiten Woche der Pfingstferien wäre dann ein Besuch in den Bädern möglich. Natürlich mit Einschränkungen.

Der Mindestabstand muss eingehalten werden. Auf den Liegewiesen sollen deshalb entsprechende Markierungen angebracht werden. Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen empfiehlt darüber hinaus eine Begrenzung der Personenzahl in den Schwimmbecken. Hierzu gibt es auch die Überlegung, die Schwimmbahnen so einzuschränken, dass nur in eine Richtung geschwommen werden kann. Auch im Gespräch: Online-Reservierung, um überfüllte Bäder zu vermeiden. Genaueres ist nicht bekannt. Klar ist nur: Bei einem Freibadbesuch in Franken muss mit Einschränkungen gerechnet werden.

Schwimmen in Seen und Flüssen

Wer übrigens Abkühlung in einem Fluss oder Baggersee sucht, kann dies bereits jetzt bedenkenlos tun. Hier lassen sich auch die Abstandsregeln problemlos einhalten. Wobei Sportausübung in Gruppen nach wie vor verboten ist. Konkret dürfen nur Angehörige des eigenen Hausstands, Verwandte sowie Angehörige eines weiteren Hausstands gemeinsam unterwegs sein. Bootseigner: Wie steht es um die Bootsfahrer? Beginnen wir bei den Besitzern von Motor- oder Segelbooten. Folgendes lässt die 4. Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung seit 11. Mai zu: Das Kranen bzw. Slippen der Boote und das Einbringen der Schwimmstege ist erlaubt. Das Fahren mit Motor- und Segelbooten direkt aus den Häfen und Liegeplätzen ist erlaubt. Gleiches gilt für Wakeboard- bzw. Wasserskifahren. Das Betreten von Gebäuden zum Zweck des Holens und Zurückbringens des jeweiligen Sportgerätes ist erlaubt. Bootsverleih: Und was machen diejenigen, die sich ein Boot ausleihen wollen?

Grundsätzlich: Auch das geht. Natürlich wieder mit Einschränkungen. Fahrten in größeren Gruppen, das geht gar nicht, so Helmut Vorndran. Er betreibt einen Kajak- und Canadierverleih an der alten Mühle in Rattelsdorf im Landkreis Bamberg. Wer Lust auf einen Bootsausflug auf Itz oder Main hat, ist bei ihm an der richtigen Adresse. Kommuniziert wird natürlich nur mit Mundschutz, in ein Boot dürfen nur zwei Personen, das ist halt in Coronazeiten so.

Gruppenfahrten gibt's auch bei ihm nicht. "80 Prozent der Kunden zeigen Verständnis für die Restriktionen", so Helmut Vorndran. "Es gibt aber auch einige Unverbesserliche, die die Corona-Auflagen umgehen wollen. Nur, da mache ich nicht mit."

Boote sowie Rettungswesten müssen nach jedem Gebrauch erst wieder desinfiziert werden. Wer Interesse auf einen Ausflug per Boot hat, sollte sich deshalb am besten via Mail mit den Vermietern in Verbindung setzen. Das ist so in Rattelsdorf, aber beispielsweise auch in der Fränkischen Schweiz, wo ebenfalls Bootstouren, zum Beispiel auf der Wiesent, möglich sind. Vermieter gibt's z.B. in Waischenfeld, Muggendorf, Pottenstein, Streitberg und an der Stempfermühle.