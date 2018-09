Bamberg: Mit der Faust ins Gesicht geschlagen? - Aussagen widersprechen sich

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch soll sich in der Bamberger Innenstadt eine Auseinandersetzung ereignet haben, bei der einer der Beteiligten mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Laut Informationen der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt enthält die Aussage des Mannes jedoch Ungereimtheiten.

Vorfall in Bamberger Innenstadt: Aussagen widersprechen sich

Der 27-Jährige gab bei der Polizei an, am Mittwoch gegen 1.30 Uhr vom Security-Dienst eines Lokals in der Bamberger Innenstadt mit einem Faustschlag im Gesicht getroffen worden zu sein. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gab zwar zu, dass es zu einer Auseinandersetzung zwischen ihm und dem 27-Jährigen gekommen sei, er habe ihn aber nicht geschlagen.

Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen führen die Ermittler weitere Vernehmungen durch, um den Vorfall aufzuklären. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.