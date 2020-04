Bamberg vor 1 Stunde

Trunkenheit

Bamberg: Mit 3 Promille und Waffe in der Hand - Mann schleicht über Firmengelände

In Bamberg hat ein Mann in der Nacht zum Ostersonntag für Aufsehen gesorgt, der zwischen den Lastwagen eines Firmengeländes umherschlich - mit einer Waffe in der Hand.