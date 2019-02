Bamberg: Mehrere Gartenhütten brennen - Bahnverkehr eingestellt - Feuerwehr vor Ort

In Bamberg brennen aktuell (20.45) mehrere Gartenhütten in der Coburger Straße in einer Gartenanlage. Das bestätigt die Bamberger Polizei auf Nachfrage von inFranken.de

Die Feuerwehr befinde sich gerade auf dem Weg zum Einsatz. Die Größe des Feuers könne noch nicht abgeschätzt werden. Im Moment wird verhindert, dass das Feuer nicht auf die Bahnanlage oder übergreift.

Bahnverkehr ist eingestellt

Der Bahnverkehr ist wegen des Feuers eingestellt. Weitere Informationen folgen.