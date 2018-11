Bamberg: Mann zeigt Hitlergruß auf Weihnachtsmarkt und pöbelt Gäste an

Ein stark betrunkener 34- jähriger musste am Freitag in Bamberg in Gewahrsam genommen werden, nachdem er bei einer Polizeikontrolle den Beamten den "Hitlergruß" zeigte.

Gegen 17:00 sprach ein Budenbetreiber demnach eine Polizeistreife auf dem Weihnachtsmarkt am Maxplatz an, da eine Person andere Besucher des Marktes aggressiv anpöbelte und zudem stark betrunken war.

Mann lässt sich nicht beruhigen und zeigt Hitlergruß

Auch nach deutlicher Ansprache durch die Polizisten ließ sich die Person nicht beruhigen. Nachdem der Mann zudem noch den rechten Arm streckte und den Hitlergruß zeigte, nahmen die Beamten den Mann fest. Ein verständigter Richter zeigte sich von dem ihm geschilderten Sachverhalt wenig erfreut und ordnete an, dass der 34-jährige die Nacht in der Polizeizelle verbringen muss.

Deutlich geläutert und nüchtern entließen die Polizisten den Mann am nächsten früh in die Freiheit. Mit seinem Fehlverhalten wird sich demnächst die Staatsanwaltschaft beschäftigen.