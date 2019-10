Bamberg: Mann uriniert in Klinik gegen Tresen und randaliert

Ein Mann (56) ist am Sonntagabend in seinem Zuhause in Bamberg gestürzt und hat sich eine Platzwunde am Kopf zugezogen. Grund waren sowohl übermäßiger Alkoholgenuss als auch eine Kräutermischung, die der Mann geraucht hatte.

Nach dem Sturz gegen 23 Uhr begann der Mann im Krankenhaus in Bamberg zu randalieren und urinierte gegen den Tresen. Außerdem beleidigte er das Krankenhauspersonal.