Bamberg: Mann benutzt Auto als Trampolin - mehrere tausend Euro Sachschaden

Sonntagnacht gegen 23:00 Uhr konnte ein Zeuge auf einem Firmenparkplatz in der Schwarzenbergstraße beobachten, wie ein ca. 43-Jähriger auf dem Dach eines geparkten silbernen Ford herumsprang. So berichtet es die Polizei am Montag.

An dem Auto wurde das Dach eingedellt, Kratzer und Dellen an der Fahrzeugseite verursacht und beide Spiegel zerstört. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro.

Die Polizei Bamberg sucht nun Personen, die zum Tatzeitpunkt etwas beobachten konnten. Gesucht wird ein ca. 180 cm großer, kräftiger, etwa 43-jähriger südländischer Mann mit Drei-Tage-Bart. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und Jeans.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

