Bamberg: Mann (39) dringt in Wohnung von Nachbarin (19) ein, würgt sie und demoliert Möbel mit Brecheisen

Nachbar rastet aus: Zu einem ungewöhnlichen Fall eines Nachbarschaftsstreites kam es am Mittwochnachmittag in Bamberg. Ein 39-jähriger Mann drang am Neujahrstag gewaltsam in die Wohnung seiner 19-jährigen Nachbarin ein und fing an, diese grundlos zu würgen. Außerdem schlug er mit einem Brecheisen auf die Möbelstücke der jungen Frau ein. Das teilt die Polizei Bamberg-Stadt mit.

Von einer schwere Messer-Attacke in Bamberg und viele Bränden berichtet die Polizei von ihrer Silvester-Bilanz für Oberfranken.

Bamberg: 39-Jähriger attackiert Nachbarin

Bei Eintreffen der Streife hatte sich der Mann bereits wieder in seine Wohnung zurückgezogen. Als er von den Beamten angesprochen wurde, schrie er auch diese an und bedrohte die Polizeibeamten. Nur unter größter körperlicher Anstrengung war es den Beamten möglich, den Beschuldigten zu fesseln.

Gegen den Beschuldigten wurde im Anschluss Haftbefehl erlassen. Nunmehr befindet er sich in der Justizvollzugsanstalt. Die junge Frau und auch ein Polizist wurden durch den Beschuldigten leicht verletzt.