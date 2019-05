Bamberg vor 11 Stunden

Blues- und Jazzfestival

Bamberg: Line-Up für das 13. Blues- und Jazzfestival - "The Voice of Germany"-Gewinner kommt

In Bamberg findet vom 2. bis zum 11. August bereits zum 13. Mal das Internationale Tucher Blues- und Jazzfestival statt. Das Line-Up in diesem Jahr ist vielversprechend. Ein "The Voice of Germany"-Gewinner kommt in die Domstadt.