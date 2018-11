Bamberg: Krippen aus aller Welt

Vorweihnachtliche Kurzführung in der Mittagspause im Diözesanmuseum

Das Diözesanmuseum Bamberg zeigt in seiner diesjährigen Weihnachtsausstellung wieder eine breite Palette von ?Krippen aus aller Welt?. Einen Schwerpunkt bilden dabei drei Krippen des Bischberger Krippenbaumeisters Karl-Heinz Exner, darunter eine ?Fränkische Dorfkrippe?. Der Kunstsnack am 5. Dezember um 12.30 Uhr mit Museumsleiter Holger Kempkens gewährt Einblicke in diese und weitere außergewöhnliche Krippen.

Der Freundeskreis der Museen um den Bamberger Dom lädt alle Interessierten zu dieser Kurzführung im Rahmen der beliebten Kunstsnack-Reihe ein. Treffpunkt ist an der Kasse des Diözesanmuseums, Domplatz 5, Bamberg. Die Teilnahme an der Führung ist frei, es fallen lediglich die regulären Eintrittskosten an.

Die ?Kunstsnacks? am Domberg sind ein Angebot speziell für Einheimische und in Bamberg Berufstätige. Bei den 30-minütigen Kurzführungen in der Mittagspause stellen die Dombergmuseen reihum eine Auswahl interessanter Ausstellungstücke vor. Termine und Informationen zu Ausstellungen und Veranstaltungen der finden sich auf der Internetseite der Dombergmuseen www.domberg-bamberg.de. Die Kooperation ?Domberg ? Museen um den Bamberger Dom? umfasst das Diözesanmuseum, das Historische Museum in der Alten Hofhaltung, die Staatsgalerie in der Neuen Residenz, die Prunkräume der Neuen Residenz und die Staatsbibliothek Bamberg.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Bamberg