Spätestens ab Dezember verändert sich fast überall in Franken das Stadtleben: Menschen kaufen Geschenke, bummeln über den Weihnachtsmarkt oder genießen die Winteratmosphäre. In der Adventszeit ist deshalb besonders viel Trubel - da freut man sich umso mehr, wenn das Busfahren nichts kostet. Bereits letztes Jahr konnten die Menschen in Fürth an den vier Samstagen im Advent kostenlos Busfahren.

Coburg: Kostenlos Busfahren im Advent

Was in Fürth schon letztes Jahr angeboten wurde, ist nun auch in Coburg möglich. Wie Landrat Straubel und Oberbürgermeister Tessmer mitgeteilt haben, sind die Busse in Coburg Stadt und Land an den vier Adventssamstagen kostenlos. Zum ersten mal kann diese Möglichkeit am 30. November genutzt werden.

Coburg: Umweltfreundlich und weniger Autos

Nachdem in Fürth vor allem der Weihnachtstrubel entspannter gestaltet werden sollte, verfolgt Coburg zwei weitere Ziele: Einerseits soll die Parkplatzsituation entschärft werden. Andererseits wollen sich die Verantwortlichen bewusst für einen umweltfreundlichen Nahverkehr einsetzen. Dabei tragen Stadt und Landkreis die Kosten für die Fahrten.

Adventszeit: Busverkehr in Bamberg an Samstagen kostenlos

Wie die Stadtwerke Bamberg mitteilten, soll auch in Bamberg der Busverkehr an den Samstagen im Advent kostenlos sein. Das Ziel der Aktion: Es sollen auch in Zukunft mehr Personen auf den Bus umsteigen. Das Angebot ist für die Tarifstufe D im Bereich der Stadt Bamberg gültig. Wer aus den umliegenden Gemeinden anreist, kann sein Auto an den Park and Ride Parkplätzen abstellen und von dort den kostenlosen Nahverkehr nutzen.

Die betroffenen Samstage im Advent

30. November 2019

07. Dezember 2019

14. Dezember 2019

21. Dezember 2019

Hof: SPD fordert Ein-Euro- Ticket

Auch in Hof werden die Stimmen nach günstigen Fahrkarten im Advent lauter. Die SPD-Stadtratsfunktion hat für die Adventssamstage die Einführung von Ein-Euro-Tickets gefordert. Das soll mehr Menschen zu den Weihnachtsmärkten anlocken und klimabewusster sein.

Aschaffenburg: Samstags kostenlos Bus und Bahn - das ganze Jahr

Einen Schritt weiter geht man im unterfränkischen Aschaffenburg. Hier kann bereits seit Dezember letzten Jahres an sämtlichen Samstagen kostenlos Bus und Bahn gefahren werden - nicht nur im Advent, sondern das ganze Jahr über. Fahrgäste müssen sich dafür lediglich ein Null-Euro-Ticket besorgen. Lesen Sie hier mehr zum Gratis-ÖPNV an Samstagen in Aschaffenburg.