Bamberg: Kind (11 Monate) sperrt sich in Auto ein - zwölf Feuerwehrmänner, Polizei und Rettungsdienst rücken an

Der 11 Monate alter Junge hat es irgendwie geschafft, den Pkw von seiner Mutter von innen zu versperren. Sie war gerade dabei das Auto zu beladen. Weil die Frau nicht im Besitz eines Zweitschlüssels war, kamen Polizei, Feuerwehr mit 12 Mann sowie ein Fahrzeug des Bayerischen Roten Kreuzes zu Hilfe, um den Knirps zu befreien.