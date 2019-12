Prügelattacke in Bamberg: Am Donnerstagfrüh (5. Dezember 2019) ist zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr im oberfränkischen Bamberg ein 16-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Der Polizei zufolge war der allein Schüler in der Brückenstraße in Richtung ZOB unterwegs, als ihn drei junge Männer entgegenkamen.

Bamberg: Jugendliche greifen Schüler mit Schlagring und Besenstiel an

Die Täter im Alter zwischen 17 und 19 Jahren pöbelten den 16-Jährigen zunächst an, bevor sie ihn mit einem besenstielartigen Stab niederschlugen. Auf dem Boden liegend schlugen die Täter weiter auf den Jungen ein. Als das Opfer versuchte aufzustehen, verletzte einer der Schläger den Schüler mit einer Art Schlagring an der Unterlippe, berichtet die Polizei. Danach flüchteten die drei Täter in Richtung ZOB.